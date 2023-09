Formazioni ufficiali Girona-Real Madrid: LaLiga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Girona e Real Madrid, match valido per LaLiga 2023/2024. Il Girona è secondo in classifica e nelle ultime cinque giornate ha vinto tutte le partite. La squadra sfidante è il Real Madrid, terzo classificato con un solo punto di scarto sul Girona, proveniente da una striscia di tre vittorie. Il calcio d’inizio è in programma per le 18.30 di sabato 30 settembre. Di seguito le ufficiali:

FORMAZIONI UFFICIALI GIRONA-REAL MADRID

GIRONA: in attesa

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Nacho, Rudiger, Camavinga; Tchouameni, Valverde, Kroos; Bellingham, Vini Jr. Joselu.