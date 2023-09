Beach volley, World Tour 2023: Gottardi/Menegatti in semifinale a Parigi

Altra semifinale per l’Italia nel World Tour 2023 di beach volley. A Parigi infatti Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno eliminato nei quarti di finale le brasiliane Carol/Barbera con il punteggio di 2-0. Si tratta dell’ennesima impresa per le azzurre in questa stagione fin qui da incorniciare, che raggiungono per la seconda volta quest’anno la semifinale in un Elite 16. La coppia italiana ha giocato una gara di altissimo livello, vincendo per 21-16 il primo parziale grazie soprattutto ad una grande difesa a muro e sul cambio palla.

Nel secondo parziale Gottardi/Menegatti hanno proseguito senza mai sbagliare il cambio palla. La coppia brasiliana ha provato a più riprese a farsi sotto nel punteggio, ma le due azzurre sono state brave ad amministrare e chiudere 21-18. La coppia italiana ora affronterà in semifinale le due statunitensi Nuss/Kloth, contro cui hanno perso il primo match disputato a Parigi. Comunque vada però si tratta di un risultato incoraggiante in vista dei campionati mondiali che prenderanno il via la prossima settimana.