Formazioni ufficiali Chelsea-Liverpool, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Chelsea e Liverpool, sfida valida per il recupero dell’ottava giornata di Premier League 2022/2023. Due squadre in difficoltà da mesi che provano con un sussulto in queste ultime settimane di stagione a chiudere nel migliore dei modi. Almeno in campionato l’obiettivo Europa non sembra essere vicinissimo, ma i rispettivi tecnici chiedono di pensare una partita alla volta. Diversi infortunati sia da un lato che dall’altro per questo impegno che andrà in scena a Stamford Bridge. Esordio sulla panchina dei Blues per l’allenatore ad interim Saltor. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di martedì 4 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-LIVERPOOL

CHELSEA: in attesa

LIVERPOOL: in attesa