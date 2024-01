Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Hoffenheim, Bundesliga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco e Hoffenheim, sfida valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga 2023/2024. La squadra di Tuchel torna dopo la sosta invernale con la volontà di riportarsi sotto a un Bayer Leverkusen protagonista di una clamorosa prima parte di stagione. Sono quattro i punti da recuperare, seppur con una partita giocata in meno. Il 2024 inizia contro un Hoffenheim che è attualmente settimo in classifica e a caccia di un posto in Europa. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 12 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BAYERN MONACO-HOFFENHEIM

BAYERN MONACO: in attesa

HOFFENHEIM: in attesa