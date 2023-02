Formazioni ufficiali Bari-Cagliari, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bari e Cagliari, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie B 2022/2023. Seconda vittoria di fila e terza nelle ultime cinque partite per i biancorossi, usciti vincente dalla sfida del San Nicola contro il Cosenza per 2 a 1. I sardi cercano di fare punti in trasferta, dove hanno avuto molte difficoltà quest’anno: sono solo otto i punti conquistati dai rossoblù lontano dalla Unipol Domus. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 18 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARI-CAGLIARI

BARI (4-3-1-2) – Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Benali, Maiello, Maita, Botta, Esposito, Cheddira. All. Mignani.

CAGLIARI (3-5-2) – Radunovic, Goldaniga, Dossena, Obert, Makoumbou, Mancosu, Rog (c), Lella, Zappa, Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri