Fognini-Seyboth Wild oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Challenger Genova 2023

Fabio Fognini affronterà Thiago Seyboth Wild nella finale del Challenger di Genova 2023. Prima finale a livello Challenger dal 2010 per l’azzurro, a cui l’aria di casa ha evidentemente fatto bene visto che ha conquistato quattro match senza cedere neppure un set. Nell’atto conclusivo servirà però ribaltare il pronostico visto che il brasiliano, secondo i bookies, partirà favorito. E non potrebbe essere altrimenti dato che è fresco di debutto in top 100 e nel complesso ha avuto una stagione più costante. Nella partita singola, però, Fognini può giocarsela con tutti e lo farà sicuramente nella sua Liguria, andando a caccia di un titolo speciale, anche per smaltire la delusione della mancata convocazione in Davis. Tra i due non ci sono precedenti.

Fognini e Seyboth Wild scenderanno in campo oggi, domenica 10 settembre alle ore 19:00. Non è prevista una diretta televisiva, mentre sarà possibile seguire l’incontro su Challenger Tv, piattaforma streaming disponibile sul sito ufficiale ATP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale con Fognini garantendo ai propri lettori una cronaca al termine della partita e le parole di Fabio.