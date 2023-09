Fognini-Monteiro oggi in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Challenger Genova 2023

Fabio Fognini affronterà Thiago Monteiro nella semifinale del Challenger di Genova 2023. Ferito nell’orgoglio per la mancata convocazione in Coppa Davis, il ligure ha risposto sul campo e sta regalando spettacolo nel torneo di casa. Dopo aver battuto Vacherot, Oradini e Piros, tutti in due set, Fognini non vuole porsi limiti e prova a sorprendere anche Monteiro, specialista della terra battuta. Secondo i bookies partirà leggermente favorito Fabio, ma il match si prospetta molto combattuto. I due non si sono mai incontrati in un match ufficiale.

Fognini e Monteiro scenderanno in campo oggi, sabato 9 settembre alle ore 20:00. Non è prevista una diretta televisiva, mentre sarà possibile seguire l’incontro su Challenger Tv, piattaforma streaming disponibile sul sito ufficiale ATP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di Fognini garantendo ai propri lettori aggiornamenti al termine della partita.