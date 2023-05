Flavio Tranquillo lancia la raccolta fondi per Rise Together Foundation

di Redazione 10

Flavio Tranquillo lancia su Wishraiser una campagna di raccolta fondi a favore di Rise Together Foundation, un progetto che si impegna a sostenere bambini e ragazzi che necessitano di cure mediche economicamente inaccessibili. Si può partecipare al contest fino a mercoledì 24 maggio 2023 e in palio c’è un’esperienza da sogno: volare negli Stati Uniti, assistere a una gara delle Finals 2023 e cenare con il giornalista. “Sono orgoglioso di essere tornato a collaborare con Wishraiser per promuovere questa importante iniziativa” afferma Flavio Tranquillo, “Purtroppo, ancora oggi l’accesso alle cure mediche non è un diritto garantito a tutti. In questo senso, c’è tanto bisogno di realtà come Rise Together Foundation”, spiega. La campagna di raccolta fondi è attiva su www.wishraiser.com/finals23 e permette a tutti coloro che effettuano una donazione di vincere uno dei tanti premi in palio, tra cui: Lo sport di domani, l’ultimo libro del giornalista autografato, la t-shirt di campagna, il video di ringraziamento di Flavio Tranquillo, la canotta di Danilo Gallinari e quella di Simone Fontecchio autografate dai campioni azzurri. Tutti i donatori inoltre concorreranno per la vittoria del premio finale: assistere a una partita delle Finals NBA e cenare con Flavio, volo e hotel inclusi per due persone.