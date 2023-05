Internazionali BNL d’Italia 2023, Giorgio Tabacco: “Emozione indescrivibile. Volandri in tribuna? Per fortuna non l’ho visto” (VIDEO)

di Lorenzo Ercoli 22

Giorgio Tabacco è il primo vincitore di giornata sul Campo Pietrangeli. Il successo del tennista siciliano maturato per 6-0 6-2 ai danni di Luca Potenza, vale l’accesso al secondo turno della Prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023. “Giocare su questo campo è stata un’emozione indescrivibile, non pensavo ne avrei avuto l’occasione già il primo giorno – le parole del diciannovenne, attualmente numero 604 del mondo -. Il Pietrangeli è semplicemente fantastico e ho giocato un bel match, peccato solamente che Luca non abbia giocato il suo miglior tennis”. Spettatore d’eccezione, subito schierato in tribuna dalle prime ore della mattinata, il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri. L’ex numero 25 ATP al fianco di Umberto Rianna ha guardato tutto il match di Tabacco, che al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Giovanni Calvano e Andrea Gola: “Volandri? Non lo avevo visto, forse è una fortuna (ride, ndr). Spero che gli sia piaciuto il match. L’obiettivo, è inutile nasconderlo, è quello di vincere: sono venuto qui per vincere. Poi abbiamo anche una bella occasione in doppio con mio fratello Fausto. Chi lo gioca meglio? Io (ride, ndr).