Fiorentina: Nico Gonzalez vuole la titolarità, Brekalo lavora da solo

La Fiorentina continua gli allenamenti tra campo e palestra, mentre dall’infermeria arrivano notizie contrastanti. Castrovilli, Dodo e Nico Gonzalez fanno progressi, riprendendosi dai loro lunghi infortuni. Intanto, Christensen si trova ad affrontare alcune noie muscolari e a lavorare da solo, proprio come Brekalo, nel mirino dell’Olympiacos. Il numero dieci Nico Gonzalez spinge per la titolarità in vista della partita in programma questa domenica contro l’Inter.