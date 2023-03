Fiorentina-Milan 2-1, Pioli: “Oggi hanno fatto meglio di noi. Non c’era il pensiero al Tottenham”

Il tecnico della Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 arrivata in casa della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Abbiamo preparato la partita come se fosse importante ma la Fiorentina oggi ha fatto meglio di noi, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa dopo il rigore l’abbiamo interpretata meglio, creando occasioni ma alla fine è arrivata una sconfitta. Non c’era il pensiero di Londra, oggi la Fiorentina ha giocato meglio. Non abbiamo mai pensato al Tottenham, dovevamo fare meglio e non ci siamo riusciti. In campionato ci sono ancora tante partite, è uno stop che non ci voleva ma serviva una prestazione come quella contro l’Atalanta”.

E ancora: “Con il Tottenham sarà una partita da dentro fuori, non conta la prestazione di stasera. Anche loro vengono da due sconfitte, giocheremo entrambe al massimo delle nostre possibilità e il Milan sicuramente sarà pronto. Ci sono ancora due-tre situazioni da analizzare, ma chiunque giocherà sarà pronto. De Ketelaere? Ha fatto delle buone cose, però quando la manovra fa fatica anche per gli attaccanti diventa difficile, oggi tutta la squadra poteva fare di più. Astori? Per me intimamente questa è una partita particolare, poi con il fatto che oggi cadesse proprio la data in cui è successo quello che sappiamo. Tutti sanno quanto era bello Davide”.