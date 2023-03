Fiorentina-Milan 2-1, Dodò: “Una bella partita. Possiamo giocarcela con tutti”

Il terzino della Fiorentina, Dodò, ha parlato dopo la vittoria casalinga per 2-1 contro il Milan. Ecco le sue parole: “Abbiamo giocatori fortissimi e abbiamo fatto una bella gara. Possiamo giocarcela con tutti: Inter, Milan e Juve. Pensavamo a questa partita difficile, ma sapevamo di poterla vincere. Il mister ha parlato con noi questa settimana, ci ha detto di dare tutto e lo abbiamo fatto”.

E ancora: “Sono felice per il bell’assist fatto a Jovic. L’abbraccio a Italiano? Mi chiede sempre di fare assist e finalmente l’ho accontentato, era felice di questo e sono andato ad abbracciarlo. Dice che sono un terzino forte e per questo mi chiede tanto. I balletti brasiliani dopo i gol? Guardiamo sempre Vinicius su Tik Tok e possiamo farli anche in Italia. Il mio preferito? Quello di Neymar”.