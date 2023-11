Fiorentina, Mandragora: “Qui sto molto bene, cerchiamo di raggiungere grandi obiettivi”

Ai microfoni di Radio Bruno, il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora dichiara: “A Firenze sto molto bene, l’anno scorso abbiamo fatto un’annata speciale, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa un titolo che ci avrebbe permesso di entrare nella storia della Fiorentina. Ci proveremo quest’anno, speriamo di rifarci. Pensiamo ad avere una rivincita. Volevamo rientrare in Conference League, ci siamo riusciti, adesso stiamo guidando il girone e vogliamo provare a giocare partite belle come l’anno scorso. Sappiamo che non è semplice arrivare al traguardo però noi pensiamo a gara dopo gara, e cercheremo di raggiungere grandi obiettivi. Il livello delle avversarie si è alzato, e quindi non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Siamo consapevoli che contro il Genk sarà una partita decisiva e ci prepariamo anche per quella, sperando di ottenere un buon risultato. La classifica di campionato sorride, siamo contenti del percorso che stiamo facendo, stiamo proponendo il nostro calcio, quello che ci chiede il mister, imponendo le nostre idee ed il nostro gioco, quindi siamo felici”. Infine: “Contro il Bologna abbiamo avuto un’ottima reazione, non era una partita semplice, in serie A sappiamo che ci sono tante partite difficili, quella contro di loro è stata una di quelle, siamo riusciti ad essere un po’ più ‘sporchi’, avevamo fame di vittorie visto che venivamo da tre risultati dove non eravamo riusciti a fare punti, e siamo contenti di aver vinto“.