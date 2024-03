Fiorentina, Italiano: “Prestazione esaltante contro una squadra forte”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato al termine del match contro la Roma, finito 2-2: “Arriva un solo punto a tempo scaduto. Buttiamo punti dopo una prestazione esaltante. Possiamo fare meglio sull’ultima pallone ma veniamo castigati. Tutti gli avversari mirano l’incrocio e lo centrano. La prestazione è stata eccellente contro una squadra in salute ed in forma e ci teniamo quella. A due mesi dalla fine non puoi recriminare, pensare la prossima ed andare avanti. Spiegazioni per i rigori sbagliati? Ci fermiamo a batterli, chi ha sbagliato sono rigoristi, piu’ che batterli e ribatterli non possiamo fare. Sta sbagliando gente che è preposta a batterli, che si ferma a batterli in allenamento, è un qualcosa che dobbiamo risolvere e lo faremo. Ci lavoreremo ancora. Ogni volta che ne sbagliamo qualcuno perdiamo punti. Il rigore è un gesto tecnico particolare, devi avere in partita freddezza e lucidità ma è un vantaggio enorme che devi sfruttare. Sono punti persi, partite non vinte, sono amarezze che devi smaltire velocemente perchè giovedì abbiamo una partita in Conference, inutile tornarci sopra. Oggi abbiamo giocato alla grandissima contro una squadra forte, se queste sono le prestazioni qualche partita in più la vinceremo. Siamo sulla strada giusta. Loro nella ripresa sono tornati alla difesa a quattro e all’inizio non siamo riusciti a prendere le misure. Con il passare dei minuti stasera siamo venuti fuori, ed abbiamo creato tanti presupposti per fare meglio. Abbiamo già gestito male qualche ripartenza, Ikonè poteva gestire meglio qualche contropiede e anche nel finale potevamo fare di più”.