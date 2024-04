Fiorentina, Italiano: “Atalanta una squadra forte, sarà una battaglia”

La Fiorentina si prepara a sfidare l’Atalanta per avere accesso alla finale di Coppa Italia. Si terrà infatti domani la semifinale di andata del torneo. Queste le parole del tecnico Viola Italiano: “L’Atalanta è una squadra forte, in salute, in condizione, che sta bene, sarà una partita importante, vogliamo farci trovare pronti. C’è tantissimo orgoglio perché siamo ancora protagonisti in una competizione che sin dal primo giorno abbiamo sempre cercato di affrontare con la massima concentrazione provando a fare del nostro meglio. Due anni fa siamo arrivati in semifinale, l’anno scorso in finale e quest’anno siamo dentro un percorso che vogliamo cercare di condire con qualcosa di straordinario. Il tragitto è sempre difficile, complicato, soprattutto quando si arriva in una semifinale dove conta tanto sbagliare il meno possibile, serve molta concretezza se riesci a costruire tante occasioni perché tra andata e ritorno devi cercare di essere perfetto. Per arrivare ad ottenere quanto ottenuto lo scorso anno dobbiamo cercare di essere una squadra che si avvicini a gare perfette“. Aggiunge poi: “Con la squadra che ha a disposizione e per quanto fatto in questi ultimi anni sarà una battaglia, inoltre sarà una semifinale in cui tutte e due le formazioni cercheranno di dare il mille per mille e spero sia una partita in cui noi si sia attenti e concentrati. Giochiamo ogni tre giorni, fra infortuni, squalifiche ed acciacchi, tutti saranno coinvolti in questo finale di stagione“.