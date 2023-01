Fiorentina, Barone: “Amrabat e Nico Gonzalez non sono in vendita”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita del match contro la Roma riguardo al mercato e, in particolare, a Amrabat e Nico Gonzalez: “L’aveva gia detto il presidente Commisso e lo ripeto anche io: non sono in vendita. Nico, tra l’altro sta recuperando da un infortunio. Siamo contenti di questi due giocatori come del resto della squadra”.