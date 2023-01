Fiorentina: Amrabat rientrato in città, vicina la cessione di Maleh al Lecce

Dopo il gran Mondiale con il suo Marocco, Sofyan Amrabat è tornato dalle vacanze ed ha ripreso ad allenarsi con la sua Fiorentina. Sicura la sua presenza di mercoledì per il match con il Monza, da decidere invece ancora per il suo utilizzo dal primo minuto. Ugualmente dubbi per per Dodò e Mandragora, ancora acciaccati, mentre è sicura l’assenza di Nico Gonzalez, così come quella di Sottil.

Per quanto riguarda il mercato invece, in uscita c’è Youssef Maleh, con destinazione Lecce. Prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Maleh ha già salutato i compagni e, il suo posto nella lista dei 25 per il campionato, sarà preso dal rientrante Gaetano Castrovilli.