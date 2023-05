La Fiorentina 33 anni dopo torna in una finale europea: rimontato il Basilea in Svizzera

Al minuto 130′, la Fiorentina sbanca il Basilea, in Svizzera, grazie a Barak, e vola in una finale europea, quella di Conference League, dopo 33 anni. Gli uomini di Italiano riescono nell’impresa di ribaltare la semifinale di 7 giorni fa, e lo fanno all’ultimo secondo del secondo tempo supplementare. La gara ci mette ben 35′ minuti a sbloccarsi, ma la viola ci riesce grazie al gol di testa di Nico Gonzalez, imbeccato da capitan Biraghi. Nel secondo tempo per, il solito Admouni la pareggia. I fiorentini non si abbattono, e ancora una volta con Nico Gonzalez trovano il gol del nuovo vantaggio, che porta la gara ai supplementari.

Supplementari lunghissimi, dove la gara viene anche sospesa per via di un malore sugli sparti (il tifoso viola è al momento stato portato in ospedale), ma al minuto 130′, entrato dalla panchina, Antonin Barak la decide con un sinistro sottoporta. Esplode la festa viola, piange il Basilea.