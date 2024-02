FIFA: ranking in tempo reale per il Mondiale per club

La FIFA ha presentato un nuovo strumento, che verrà utilizzato durante il Mondiale per club, previsto tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. Si tratta del ranking in tempo reale, che dà la possibilità di vedere quali siano le squadre già qualificate e a quale Confederazione continentale appartengano tra Africa, Asia, Europa, Nord e Centro America, Oceania e Sud America. Al momento sono 18 le squadre già sicure di partecipare, con l’Italia che vede solo l’Inter tra quelle. Mancano però ancora 14 slot da riempire. L’Europa, in totale, conta otto club qualificati: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Porto, Benfica e Inter. LAfrica vanterà: Wydad (Marocco) e Al Ahly (Egitto). Per l’Asia Al Hilal SFC (Arabia Saudita) e Urawa Red Diamonds (Giappone). Non mancano poi le qualifiche oltreoceano Monterrey (Messico), i Seattle Sounders (Usa) e il León (Messico). Per l’Oceania, parteciperà l’Auckland City (Nuova Zelanda). Infine per il Sudamerica il Palmeiras e il Flamengo.