Festa Scudetto, sindaco Manfredi: “Maxi schermi nelle piazze, sarà una bella serata”

“La festa scudetto la sta organizzando il calcio Napoli e poi ci sarà la diretta televisiva. Noi ci stiamo muovendo per garantire la trasmissione, e anche i sindaci dell’area metropolitana lo stanno facendo, su maxi schermi nelle piazze o in altri luoghi”. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, si esprime così sulla festa di domenica a margine della riunione del Consiglio metropolitano.

“Faremo un punto in Prefettura, forse già nel pomeriggio ci sarà una prima riunione, per affrontare il tema dell’ordine pubblico – spiega l’inquilino di Palazzo San Giacomo -. Sicuramente non ci sarà uno spettacolo, per il resto valuteremo insieme a Prefettura e Questura in quali piazze della città e dell’area metropolitana mettere i maxi schermi anche in relazione al flusso delle persone perché un sistema diffuso in provincia consentirà di ridurre l’accesso sulla città. E’ il lavoro che stiamo facendo – chiosa Manfredi – sarà sicuramente una bella serata per tutta l’area metropolitana”.

Il primo cittadino ha anche commentato l’ipotesi di concessione per 99 anni dello Stadio Maradona al Napoli che è stata lanciata ieri sera in diretta tv dal patron De Laurentiis ospite dell’ultima puntata di “Che tempo che fa”: “Il meccanismo concessorio si basa su un project financing quindi sulla presentazione di un progetto di ristrutturazione con un piano di investimento pluriennale che giustifichi la concessione. Vediamo qual è la proposta del Napoli e la valuteremo a norma di legge perché esistono delle norme che regolano queste tipologie di intervento”.

“Sicuramente – prosegue l’inquilino di Palazzo San Giacomo – è un’opportunità che valuteremo. Abbiamo anche le risorse degli Europei che potrebbero arrivare, quindi le due cose vanno in parallelo” spiega il sindaco il quale infine annuncia il totale saldo delle rate pregresse del canone per l’uso dello stadio, pagate dal Napoli che ha beneficiato anche dello sconto in virtù delle perdite accusate durante il periodo della pandemia. “Il Napoli ha pagato tutti i canoni vecchi, la situazione è stata completamente sanata” dice Manfredi ai giornalisti