Feralpisalò-Vicenza oggi in tv: orario e streaming turno preliminare Coppa Italia 2023/2024

Domenica 6 agosto alle 20:00 la Feralpisalò sfiderà il Vicenza in occasione del turno preliminare di Coppa Italia 2023/2024. Definito il tabellone, parte con un confronto tra due realtà del calcio del sud la nuova edizione del trofeo nazionale. Si gioca allo Stadio Lina Turina che ospiterà questa sfida da non perdere. La Feralpisalò, neopromossa in Serie B, vuole iniziare bene una stagione già storica. Per il Vicenza, dopo la delusione per l’esito dei playoff, c’è voglia di riscatto e la partita di Coppa Italia offre subito la possibilità di misurarsi con una realtà competitiva. La vincente sfiderà il Torino l’11 agosto. Non è prevista la copertura tv e streaming a livello nazionale della partita, ma su Sportface.it ci saranno aggiornamenti in tempo reale.

