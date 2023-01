Febbre Cristiano Ronaldo per i tifosi dell’Al Nassr: cantano già il suo nome (VIDEO)

di Christian Poliseno 22

Sale la febbre per Cristiano Ronaldo in casa Al Nassr. I tifosi del club arabo infatti, assiepati sulle tribune del Prince Mohamed bin Fahd Stadium per seguire il match vinto in casa dell’Al Khaleej per 0-1 con rete dell’ex Porto Aboubakar, hanno iniziati a intonare cori per l’ex Manchester United. Urlando a squarciagola il nome del portoghese e chiudendo il tutto con il suo ormai caratteristico “Sium”. Ecco il video dell’accaduto.