F1, test Bahrain terza giornata: Verstappen si conferma, difficoltà McLaren

I test pre stagionali di Formula 1 sono giunti al termine. Sul circuito del Bahrain va in scena la terza e ultima giornata della tre giorni che ha visto le vetture 2024 debuttare. Il programma, che in origine prevedeva due sessioni distinte – la prima tra le 8:00 e le 12:00, la seconda tra le 13:00 e le 17:00 – ha subito delle modifiche. Infatti, il problema al tombino di Curva 11 riscontrato ieri si è riproposto durante la mattinata, costringendo la FIA ha fermare i test. Successivamente la Federazione ha comunicato la fusione delle due sessioni, eliminando la pausa pranzo per garantire una finestra di prove più ampia a team e piloti. La giornata non sorride alla McLaren, con Lando Norris che a metà mattinata è costretto a portare la propria monoposto ai box. Test finiti per lui a causa di problemi alla vettura e il team ‘papaya’ colleziona solo 328 giri nell’arco di tre giorni, davanti solo ai 299 della Williams. Questi ultimi si concentrano sulla full race sim, diventando il primo team a completare uno stint con entrambi i piloti. Nel pomeriggio, i lavori si differenziano. Verstappen e Red Bull si confermano un binomio forse perfetto, con l’olandese che completa diversi long run e perfeziona la portata a temperatura delle gomme. In casa Ferrari, Sainz cerca di comprendere meglio le nuove gomme fornite da Pirelli per questa stagione, mentre Leclerc trova il miglior tempo della giornata in 1:30.322. Secondo in classifica è George Russell in 1:30.368, mentre chiude il podio Zhou Guanyu con 1:30.647. Alla bandiera a scacchi delle 17:00, ecco che si traggono le somme. E’ Haas il team con più giri completati, per un totale di 441. Segue Ferrari con 416 e terza è Red Bull in 391.