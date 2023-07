F1 Sprint Race GP Austria 2023, risultati e ordine di arrivo: trionfa ancora Verstappen davanti a Perez

I risultati e l’ordine di arrivo della Sprint Race del GP di Austria 2023, decimo appuntamento del mondiale F1. Ancora una doppietta Red Bull, con le due monoposto austriache in grado di condurre una gara a parte, con un ritmo insostenibile per chiunque. Inarrestabile il solito Max Verstappen, con un redivivo Perez che riesce a tornare in alto, in attesa della gara di domani dove paertirà quindicesimo. Chiude il podio la prima Ferrari di Carlos Sainz. Solo decimo Leclerc. Molto bene anche Stroll, quarto, ed Hulkenberg, sesto..

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE GP AUSTRIA 2023