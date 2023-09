F1, restano in cella i ladri fermati da Sainz: il gip chiede loro di collaborare

Ci sono novità sul caso dei ladri che hanno tentato di rubare al pilota della Ferrari in F1, Carlos Sainz, un orologio di lusso. Gli stessi sono rimasti in carcere, e la gip Sofia Foretti li ha invitati a collaborare, indicando chi eventualmente li ha reclutati. La giudice, nel provvedimento depositato stamane, ha anche parlato di un affievolimento della pena in caso di condanna qualora i due, che hanno ammesso gli addebiti, decidessero di collaborare alle indagini facendo nome e cognome di chi, questo è il sospetto, sarebbe stato il ‘regista’ del colpo che, se andato in porto, avrebbe fruttato un Richard Mille del valore di 315 mila euro.

Per il terzo arrestato invece, un 16enne ora scarcerato, il fascicolo è stato tramesso alla Procura per i minorenni. Pare però che, al momento, sia sfuggito un quarto complice. Seguiranno aggiornamenti.