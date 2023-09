Highlights Serbia-Lituania 87-68, Mondiali basket 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 38

La Serbia vince 87-68 contro la Lituania nel match valido per il quarti di finale dei Mondiali di basket 2023. La Lituania dura solo un quarto e poi cede alla superiorità della squadra di Pesic, che domina in lungo e in largo dal secondo quarto fino alla fine. Ottima prova di Bogdanovic con 21 punti 4 rimbalzi e 3 assist. Quattro giocatori in doppia cifra per la squadra di Maksvytis non bastano per arginare la superiorità della Serbia, che in semifinale affronterà una tra Canada e Slovenia. Ecco gli highlights del match.