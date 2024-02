F1, presentazione Ferrari 2024: data, orario e diretta streaming

La Scuderia Ferrari si prepara a svelare la livrea della SF-24, monoposto con cui la Rossa gareggerà nella stagione entrante. La presentazione è in programma per il 13 febbraio alle ore 12.00. L’evento sarà telematico, al contrario dello scorso anno quando la vettura era stata presentata sotto gli occhi di centinaia di tifosi. Chiunque potrà avere comunque la possibilità di osservare la livrea della monoposto guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz, con la presentazione in diretta sul canale YouTube della Ferrari. Dopo aver rivelato i propri i colori, la SF-24 scenderà direttamente in pista a Fiorano per percorrere i suoi primi quindici chilometri.