F1, pagelle qualifiche Sprint GP Brasile: Norris ha la meglio, non brillano le Ferrari

Lando Norris conquista la pole position nelle qualifiche shootout del Gran Premio del Brasile. Alle sue spalle, si qualificano Max Verstappen, Sergio Perez e George Russell. Dalla terza fila, Lewis Hamilton conclude la Top 5, mentre le Ferrari non riescono a far meglio di una settima e nona posizione. La griglia di partenza è valida per la Sprint race, che inizierà alle 19.30 italiane.

NORRIS: 9.5

Lando Norris ritrova la pole position in vista della Sprint del Gran Premio del Brasile. L’inglese si dimostra costante durante l’intera sessione di qualifiche e poi, durante gli ultimi minuti, mette a segno un giro veloce che lo porta in testa che sorprende anche lui. Ai microfoni, ammetterà di considerare questo come ‘un giro brutto’, ma la prima casella è sua.

VERSTAPPEN: 8/9

Max Verstappen si deve accontentare della seconda posizione, dopo una qualifica non brillantissima. Un buon giro, quello dell’olandese, che conclude una sessione in cui non si è fatto particolarmente notare. Super Max non cerca scuse e ammette di aver rischiato troppo, senza riuscire a gestire al meglio la sua vettura.

PEREZ: 9

Sorprende positivamente Sergio Perez, a un solo decimo dal compagno di squadra su gomme non nuove. Il messicano, mette insieme un buon giro, nella speranza che una Sprint positiva possa fargli ritrovare quella fiducia che gli è mancata negli ultimi mesi.

RUSSELL: 8.5

In occasione delle qualifiche shootout, si rifà anche George Russell, ieri penalizzato per impeding. Il pilota Mercedes si aggrappa alla quarta casella, dimostrando di avere più feeling rispetto alle prime battute di questo weekend brasiliano.

HAMILTON: 8.5

Alle spalle di Russell, troviamo Lewis Hamilton, quasi considerato eroe di casa sul circuito di Interlagos. Il numero 44 non supera la quinta posizione in classifica, ma con una Mercedes che non appare troppo performante – per lo meno sul giro secco – il campione delle frecce d’argento si deve accontentare e concentrare su una possibile rimonta durante la gara.

LECLERC: 8

Charles Leclerc sacrifica le proprie qualifiche per favorire una strategia particolare in vista della Sprint. Niente gomma nuova oggi per il monegasco, che al termine del Q3 non può far altro che accontentarsi della settima piazza. Il numero 16 della Rossa ha spiegato ai microfoni di Sky, che il box è già proiettato su una strategia riguardante non solo la Sprint, ma anche il Gran Premio di domani.

SAINZ: 7.5

Non la miglior qualifica per Carlos Sainz, che nella Sprint di questa sera scatterà dalla nona casella. Lo spagnolo non riesce a mettere insieme un giro migliore e nella ‘mini-gara’ cercherà di rimontare almeno sino alla zona punti.