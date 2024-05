F1, pagelle GP Miami: Norris realizza l’impresa, podio per Verstappen e Leclerc

Lando Norris conquista la vittoria nel Gran Premio di Miami. L’inglese trova così il suo primo successo nella categoria, seguito sul podio da Max Verstappen e dalla Ferrari di Charles Leclerc. Quarta posizione poi per Carlos Sainz, mentre chiude la top five Sergio Perez con la sua Red Bull.

NORRIS: 10

Lando Norris firma la prima vittoria nella sua carriera in Formula 1. Il pilota numero quattro riesce a mantenersi in testa dopo la Safety Car, senza dare la possibilità agli avversari di sorpassare. Norris riesce così a conquistare il primo successo in carriera, festeggiando insieme al team che ritrova il primo gradino per la prima volta dal 2021.

VERSTAPPEN: 9+

Max Verstappen conclude in seconda posizione dopo essere scattato dalla pole position. Nelle ultime tornate l’olandese perde terreno da Norris e poi ammette, ai microfoni del post gara, di non aver avuto il passo necessario per lottare per la vittoria.

LECLERC: 9

Charles Leclerc conclude il Gran Premio in terza posizione. Il monegasco si trova in difficoltà con la propria strategia, che non ripaga nel momento della Safety Car. Al termine della gara il numero sedici è ottimista e parla dei futuri aggiornamenti della Ferrari.

SAINZ: 8/9

Carlos Sainz termina la gara statunitense in quarta piazza. Lo spagnolo, in lotta per il modo solo inizialmente, fatica poi a tenere il ritmo del compagno e si trova a lottare con Oscar Piastri per diversi giri, avendo la meglio sull’avversario solo nelle ultime tornate.

PEREZ: 7/8

Sergio Perez mette un punto fermo ad un fine settimana di alti e bassi, che lo ha visto spesso coinvolto in situazioni anonime. Anche nella gara di oggi il messicano non ha brillato, rischiando l’incidente al primo giro e concludendo il Gran Premio in quinta posizione.