F1, pagelle gara sprint GP Miami: si impone Verstappen, bene Leclerc e Ricciardo

Max Verstappen vince la gara sprint del Gran Premio di Miami, sesta tappa del mondiale di Formula 1. Dietro al campione olandese, completano il podio Charles Leclerc e Sergio Perez. Buona gara anche per Daniel Ricciardo, che arriva alla bandiera scacchi appena giù dal podio, in quarta posizione. Quinta piazza poi per la Sf-24 tinta di azzurro di Carlos Sainz. Sono due i ritiri della giornata di sabato: Lando Norris e Lance Stroll. Entrambi abbandonano la gara dopo poche curve a causa di un contatto multiplo.

VERSTAPPEN: 9.5

Ancora una volta, Max Verstappen sigla un’ottima prestazione. L’olandese conquista la gara sprint dopo essere partito dalla prima casella. L’unica macchia sul sabato dello scudiero Red Bull è la partenza, non perfetta come ammesso da lui stesso. Verstappen riesce però a rimanere in testa con una grande e aggressiva difesa.

LECLERC: 9+

Ottima giornata per Charles Leclerc, che aveva iniziato il fine settimana in salita dopo l’incidente nelle prove libere. Il monegasco impensierisce Verstappen appena dopo la partenza, poi si accoda e rimane salto in seconda posizione fino al traguardo. Ora Leclerc spera di riconfermarsi anche nella giornata di domani.

PEREZ: 8/9

Sergio Perez termina la gara sprint in terza posizione. Il messicano della Red Bull può dirsi soddisfatto della propria giornata, anche se non ha siglato una prestazione particolarmente brillante. Per diverse tornate della gara non riesce ad allontanarsi da Daniel Ricciardo, che lo tallona con la sua Racing Bulls.

SAINZ: 8+

Carlos Sainz arriva quinto nella gara sprint statunitense. Lo spagnolo della Ferrari insegue a breve distanza Daniel Ricciardo per tutta la corsa, senza però trovare la finestra adatta per riuscire a sorpassarlo.

RICCIARDO: 9

Ottima prestazione per Daniel Ricciardo, che termina la sprint appena sotto il podio. L’australiano insegue Perez, mentre si difende da Sainz per tutte e diciannove le tornate della mini gara. Al traguardo, il numero tre si apre contento in radio con il proprio team.