F1, Laurent Mekies lascerà Ferrari per passare in AlphaTauri

Continuano i movimenti in casa Scuderia Ferrari, con Laurent Mekies destinato a breve a lasciare Maranello: nel futuro dell’attuale “racing director” della rossa c’è l’AlphaTauri. Un ritorno alle origini per Mekies, che aveva iniziato la sua carriera in F1 alla Minardi, scuderia di Faenza poi diventata Toro Rosso prima dell’attuale denominazione. Il ruolo del francese in Ferrari era ormai da tempo in bilico dopo il divorzio da Mattia Binotto: a pesare sulla decisione è stato probabilmente anche il fatto che i vertici della Ferrari, non l’abbiano preso in considerazione come successore dell’ex team principal.

Ora resta da capire quando verrà ufficializzato questo passaggio. Potrebbe anche avvenire nel corso di questa stagione, nel caso dovesse essere trovato un accordo. Altrimenti il tutto slitterà al termine dell’attuale campionato del Mondo. Andrà ad affiancare lo storico team principal Franz Tost, con cui ha già lavorato negli anni della Toro Rosso, e di cui potrebbe prendere il posto in un futuro non troppo lontano, considerando che Trost ha di recente affermato di voler abbadonare le corse entro tre anni.