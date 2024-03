F1, Horner: “16 piloti vogliono salire sulla Red Bull il prossimo anno. Se qualcuno vuole lasciare la squadra, non vai contro la sua volontà”

Un inizio di Mondiale di F1 dai due volti per Red Bull. Da un lato Max Verstappen che continua a dominare, dall’altro le lotte di potere interne che rischiano di compromettere il futuro della scuderia e chissà, anche quello del pilota olandese. “Va tutto assolutamente bene con Max, non c’è tensione, non c’è stress, si vede come è rilassato con tutti nel box. Ciò si traduce in risultati in pista. Non vediamo alcun problema con Max. La squadra è la squadra, Max è parte della squadra. Helmut (Marko) fa parte della squadra. Guido la squadra. Tutti hanno un ruolo chiave. Questa squadra ha avuto grande successo e sarà stabile per un lungo periodo di tempo”, rassicura Chris Horner in una sua dichiarazione riportata dal quotidiano spagnolo As.

“Non puoi costringere qualcuno a trovarsi in un posto perché lo ha scritto su carta – ha detto Horner come riporta lo spagnolo As – Se qualcuno vuole lasciare la squadra, non vai contro la sua volontà. Che si tratti di un meccanico, di un progettista o di chiunque altro. Per stare in questa squadra ci vuole impegno e passione. Max ce l’ha, lo vediamo da quando aveva 18 anni, non ho dubbi sul suo impegno e passione per il futuro”, spiega il team principal.

In ogni caso, Red Bull si guarda attorno, anche perché Sergio Perez ha un contratto in scadenza: “Nessun individuo è più importante della squadra. Abbiamo un posto libero per il prossimo anno e ho 16 piloti che vogliono disperatamente salire su quella macchina l’anno prossimo e Checo è in pole, è lui che deve perdere la posizione. Abbiamo un ottimo rapporto con Max”.