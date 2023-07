F1 GP Ungheria 2023, risultati e ordine di arrivo: Verstappen fa un altro sport, ancora Norris secondo

I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Ungheria 2023, undicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Settima vittoria consecutiva per Max Verstappen, che domina la gara sul circuito di Budapest, mettendosi davanti già alla prima curva, e tagliando il traguardo per primo. Primo posto e giro veloce per l’olandese. Non migliorano le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, P6 e P8. Piastri chiude quinto in un’altra ottima gara.

ORDINE DI ARRIVO GP UNGHERIA 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Sergio Perez (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) Nico Hulkenberg (Haas) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas)

