F1 GP Stati Uniti, Vasseur: “Non soddisfatto dalla gara di oggi, domani primo giro cruciale”

Le parole del team principal della Ferrari Vasseur dopo la Sprint race del Gran Premio degli Stati Uniti: “Abbiamo parlato questa mattina di montare le gomme rosse a Sainz, dato che non avevamo provato le soft prima della Sprint. Credo sia stata una buona scelta. Non sono soddisfatto della gara di oggi, potevamo fare meglio, ma era importante avere più dati possibili. Domani partiamo dalla pole, in questo modo potremmo avere una lettura migliore della gara. Dovremo tenere dietro Verstappen, ne ho parlato con Leclerc. Dovremo analizzare a fondo la Sprint. Per domani sarà importante la posizione iniziale, abbiamo una velocità di punta superiore rispetto ad altri team, ma dobbiamo gestire al meglio il pacchetto che abbiamo. Non è perfetto, ma nemmeno un dramma. La mossa di Verstappen all’inizio? Molto aggressiva, non saprei dire se troppo aggressiva. Anche Hamilton è andato largo superando Leclerc all’inizio, ma abbiamo una grande velocità di punta e dobbiamo pensare a domani. Il primo giro sarà cruciale“.