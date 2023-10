Charles Leclerc verrà investigato al termine della gara per aver guidato in condizioni non sicure. Il monegasco è rimasto coinvolto in un incidente con Sergio Perez durante la prima tornata, contatto da cui era uscito con l’ala anteriore danneggiata. Al settimo giro, la parte colpita è caduta in pista, senza che Ferrari chiamasse ai box il proprio pilota.