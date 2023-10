Wta Finals Cancun 2023, Jessica Pegula: numeri e statistiche della numero cinque del mondo

Con ben 55 vittorie ottenute in stagione, Jessica Pegula si è assicurata ad inizio ottobre la sua seconda qualificazione consecutiva alle WTA Finals, che si disputeranno quest’anno sul cemento di Cancun dal 29 ottobre al 5 novembre. I successi di Montreal a Seoul arrivati nell’ultima parte della stagione confermano ormai la presenza in pianta stabile della statunitense nell’élite del tennis femminile. In Messico, la ventinovenne sarà la giocatrice più “anziana” in gara e parteciperà anche al torneo di doppio in coppia con la connazionale Coco Gauff. L’obiettivo è quello di conquistare il primo successo nell’evento che mette a confronto le otto migliori giocatrici del mondo dopo le tre sconfitte subite nella passata edizione.

LA SUA STAGIONE: Sulla falsa riga delle buone prestazioni messe in mostra lo scorso anno, Pegula non ha deluso le aspettative nel 2023 riuscendo a riconfermarsi ad altissimi livelli. Seppur sia mancato un risultato importante nei Major, ha eguagliato a febbraio il suo best ranking di numero 3 del mondo. Nel primo Slam della stagione, gli Australian Open, la statunitense è uscita di scena nei quarti di finale, battuta in due set da Victoria Azarenka. Ha poi raggiunto le semifinali nei 1000 di Dubai e Miami. Dopo qualche sconfitta inaspettata, Pegula ha abbandonato il torneo di Wimbledon nei quarti di finale. Nel WTA 1000 di Montreal è arrivato il primo titolo del 2023, con la vittoria in finale su Liudmila Samsonova. Agli US Open si è invece interrotta agli ottavi l’avventura della tennista di Buffalo, che due settimane fa ha conquistato a Seoul il secondo trionfo dell’anno.

RISULTATI PRINCIPALI: Campionessa nel WTA 1000 di Montreal e nel 250 di Seoul, ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open e a Wimbledon.

QUANDO SI È QUALIFICATA: 2 ottobre 2023

ESPERIENZA ALLE WTA FINALS: Per Pegula sarà la seconda partecipazione alle Finals, dopo la qualificazione conquistata lo scorso anno, in qualità di quinta testa di serie. Un debutto amaro in singolare per la tennista statunitense, che nel 2022 uscì di scena nella fase a gironi con zero vittorie all’attivo. Dopo essersi arresa in due set ad Aryna Sabalenka e a Maria Sakkari, riuscì a strappare un set ad Ons Jabeur prima di cedere nel parziale decisivo.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2023

Ranking attuale: 5

Titoli vinti: 2

Vittorie/Sconfitte: 55-17

Prize money: 4.320.890 $

H2H con le altre giocatrici qualificate: 12-17