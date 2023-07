F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023, risultati e classifica prove libere 2: Verstappen precede Sainz, Leclerc fermo ai box

I risultati e la classifica delle prove libere 2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2023. La Formula 1 torna in pista questo pomeriggio dopo le FP1 di qualche ora fa. La grande notizia della sessione è l’assenza di Charles Leclerc, fermo ai box a causa di un problema elettrico. Ancora una volta, Max Verstappen si dimostra il più veloce, dettando il ritmo in 1:28.078, con Sainz alle sue spalle per solo 22 millesimi. Conclude in terza posizione Albon, con Perez e Sargeant dietro di lui.

RISULTATI FP2 GP GRAN BRETAGNA SILVERSTONE

1 Max VERSTAPPEN (Red Bull) 1:28.078

2 Carlos SAINZ (Scuderia Ferrari) 1:28.100

3 Alex ALBON (Williams) 1:28.296

4 Sergio PEREZ (Red Bull) 1:28.342

5 Logan SARGEANT (Williams) 1:28.766

6 Lance STROLL (Aston Martin) 1:28.866

7 Nico HULKENBERG (Haas) 1:28.880

8 Pierre GASLY (Alpine) 1:28.889

9 Oscar PIASTRI (McLaren) 1:28.926

10 Fernando ALONSO (Aston Martin) 1:29.134

11 ZHOU Guayu (Alfa Romeo) 1:29.225

12 George RUSSELL (Mercedes) 1:29.238

13 Esteban OCON (Alpine) 1:29.242

14 Lando NORRIS (McLaren) 1:29.260

15 Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:29.283

16 Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) 1:29.378

17 Kevin MAGNUSSEN (Haas) 1:29.439

18 Yuki TSUNODA (AlphaTauri) 1:29.483

19 Nyck DE VRIES (AlphaTauri) 1:29.571

20 Charles LECLERC (Ferrari) NO TIME