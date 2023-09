F1 Gp d’Italia, Perez: “Venerdì positivo, ho fiducia per qualifica e gara”

Sergio Perez commenta il venerdì del Gran Premio d’Italia: “L‘incidente alla fine delle libere? Ho avuto un po’ di sottosterzo all’uscita della curva undici. Credevo di riuscire a tenere la macchina in pista, ma sono uscito in ghiaia senza però aver danneggiato più di tanto la macchina. Mi è sembrato un venerdì positivo, siamo in una buona posizione per il resto del weekend. Abbiamo trovato alcune regolazioni di set up molto buone e spero di poterle sfruttare anche per qualifica e gara“.