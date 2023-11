F1 Gp Brasile, Vasseur: “Sarà fondamentale partire bene domani”

Le parole di Frederic Vasseur, team principal Ferrari, dopo la Sprint del Gran Premio del Brasile: “Sarà fondamentale partire bene nella gara di domani, con gomme usate abbiamo dato il massimo. Ci siamo concentrati più sulla gestione delle gomme per la gara di domani. Abbiamo fatto del nostro meglio con le gomme rosse usate, testando il passo sul primo long run del weekend. La nostra gestione di gomma è stata comunque buona rispetto a quella della Mercedes, penso che possa accadere lo stesso anche nella gara di domani. La partenza sarà come sempre cruciale, anche perché è molto più semplice girare con la pista sgombra che lottare in mezzo al gruppo, situazione dove consumi eccessivamente le gomme posteriori. Il format sprint? Per gli spettatori è molto bello, nella prospettiva dei team è invece diverso, in particolare nell’ottica delle gomme a disposizione. La gestione comporta, come in questo weekend, delle scelte che a volte risultano difficili e frustranti, ma portiamo avanti la nostra idea e vedremo come andrà“.