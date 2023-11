Atalanta-Inter, Inzaghi: “Gara difficile. Sono stati bravissimi i ragazzi”

Simone Inzaghi con la sua Inter è passato anche in quel di Bergamo contro l’Atalanta grazie al rigore di Calhanoglu e alla perla di Lautaro Martinez. Una vittoria pesante che rimette la Juventus, con una partita in meno, alla distanza di meno cinque. Il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di DAZN.

Simone Inzaghi: “Pavard? Bisognerà aspettare un attimo, è l’unica nota negativa della serata, nello scontro con Lookman la rotula è uscita e poi rientrata. Il ragazzo è tranquillo, i dottori com’è giusto si prendono del tempo in questi casi, però a parere mio lo perderemo per un po’ di tempo. Sapevamo che era una partita difficile – ha proseguito il tecnico -, i ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo tenuto bene il campo. L’Atalanta nei primi venti minuti ci ha messo pressione, fino al 2-0 eravamo in pieno controllo e sappiamo che l’Atalanta è una grande squadra che non aveva preso gol e perso in casa. Abbiamo creato tantissimo contro una squadra che non aveva preso gol. Sembrava fallo, non è semplicissimo in quei momenti. Purtroppo è stato un gol pesante in quel momento, speravamo che fischiasse ma ha adottato per tutta la partita le stesse misure e ha arbitrato molto bene“.