F1 GP Brasile, Perez: “Non una gara semplice, ma è stata una buona giornata”

Le parole di Sergio Perez dopo aver conquistato la terza piazza nella Sprint del Gran Premio del Brasile: “Questa pista è dura sul piano del degrado gomme, ho recuperato dopo una brutta partenza. Non è stata una gara semplice vista la pessima partenza in cui ho perso due posizioni sulle Mercedes. Ho dovuto usare tanto le gomme per recuperare, pagando un po’ negli ultimi giri. Una buona giornata nel complesso, ma senza quella brutta partenza avrei potuto avere meno difficoltà. Sappiamo che questo circuito è molto sensibile dal punto di vista del degrado, per questo quella spinta all’inizio l’abbiamo pagata nel finale. L’importante adesso è proseguire di slancio, sperando già nella gara di domani di consolidare un altro risultato positivo”.