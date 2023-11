Atalanta-Inter, Lautaro Martinez: “Portiamo a casa tre punti importanti”

L’Inter nel segno di Lautaro Martinez. Il Toro è stato decisivo anche nella insidiosa trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Lo ha fatto grazie ai gol di Calhanoglu su rigore e del suo capitano sempre più simbolo di questo ciclo nerazzurro. Lo stesso Lautaro Martinez ha parlato subito dopo del match ai microfoni di DAZN.

Lautaro Martinez: “Sapevamo che affrontavamo una squadra che in casa non aveva subito gol, abbiamo fatto una partita discreta nel primo tempo ma dopo i venti minuti ci siamo messi bene in campo e siamo riusciti a sbloccarla. Nella ripresa la squadra ha dimostrato di essere matura, portiamo a casa punti importantissimi. Scarpa d’oro? Penso prima all’Inter. Cerco di fare gol, cerco di fare assist e questo è l’importante. Pavard? Voglio dedicare questa vittoria a lui, è straordinario e ci sta dando una grande mano. Speriamo che non sia nulla di grave“.