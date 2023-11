F1 GP Brasile, grande incidente al via, gara interrotta

Il via del Gran Premio del Brasile regala colpi di scena. Allo scattare dei semafori, Alex Albon perde il controllo della sua Williams, entrando in contatto con Kevin Magnussen, mentre Hulkenberg è chiuso tra i due. Danneggia la vettura anche Ricciardo, che scala in ultima posizione. Tutto fermo sul circuito di Interlagos, in attesa della riparazione delle barriere e pulizia dei detriti.