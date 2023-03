F1 GP Bahrain 2023, Stroll: “Non posso che essere contento per il risultato”

Dopo l’ottavo posto raggiunto nelle qualifiche del Gran Premio di F1 del Bahrain 2023, il pilota canadese dell’Aston Martin Lance Stroll ha così parlato: “Sono molto contento per il risultato di oggi, a dimostrazione della crescita che abbiamo avuto come team durante l’inverno e che gli sforzi fatti danno i loro frutti. Partendo ottavo posso fare una bella gara e portare a casa qualche punto“.

E ancora: “Ho approfittato delle prove libere per apprendere quanto più possibile sulla nuova vettura, testarne la velocità e trovare il ritmo giusto da sfruttare poi nelle qualifiche. Non posso che essere contento per il risultato che ho raggiunto, a due settimane dal mio infortunio. Non vedo l’ora di poter gareggiare domani“.