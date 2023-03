F1 GP Bahrain 2023, Horner: “Sabato positivo. Domani proveremo a confermarci”

“Senza dubbio un sabato molto positivo per noi”. Con queste parole il team principal della Red Bull, Christian Horner, è intervenuto dopo le qualifiche del GP del Bahrain 2023 con Verstappen e Perez in prima e seconda posizione. “Sia Max che Checo hanno saputo migliorare le rispettive prestazioni fino al tentativo finale della Q3, monopolizzando la prima fila, un risultato che non ci aspettavamo, che ci dà una grossa spinta in vista della gara di domani” ha aggiunto.

Sulla gara: “Sappiamo di avere a disposizione un passo gara interessante e proveremo a sfruttarlo. Ogni aspetto della gara andrà sfruttato al meglio, fin dalla partenza, che non è mai scontata. Dopodiché interverranno le strategie e la gestione delle gomme. Siamo in una buona posizione, ma i punti si faranno solo domani”.