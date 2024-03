F1, GP Arabia Saudita, Vasseur: “Bearman? Ottimo lavoro, sono contento”

Le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio dell’Arabia Saudita, dove Leclerc è arrivato terzo e Bearman settimo: “In un anno abbiamo abbassato il gap sul giro rispetto alla Red Bull, dobbiamo continuare così per colmare il divario. Non mi aspettavo una gara del genere da Bearman. Ieri in qualifica è andato molto bene, mentre in gara ha dovuto spingere, specialmente alla fine per tenere Norris ed Hamilton dietro di sé, crescendo tanto giro dopo giro. Sono contento per lui e per l’Academy, un lavoro davvero ottimo da parte sua. Nel complesso abbiamo fatto un passo avanti sul degrado gomme, anche se manca passo rispetto alla Red Bull. Quando abbiamo pista sgombra riusciamo ad essere più veloci, ma questo non è ancora sufficiente. Un anno fa eravamo dietro la Red Bull di un secondo e mezzo al giro, oggi siamo a tre o quattro decimi, questo è positivo. Le gomme hard erano la scelta giusta, e considerando che abbiamo fatto i primi giri dietro la McLaren, danneggiando le gomme, essere conservativi all’inizio dello stint è stata la cosa giusta da fare. Il problema è che non siamo stati fortissimi sulla velocità di punta, perdendo la posizione su Perez e non riuscendo a recuperarla. La Red Bull ha un vantaggio chiaro, abbiamo un divario di prestazioni che dobbiamo colmare continuando a sviluppare la macchina. Nelle prime due gare siamo stati competitivi, nonostante due piste diverse per caratteristiche. La stagione è lunga e tutti miglioreranno, ma noi siamo riusciti a fare un passo in avanti. Dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi e fare un buon lavoro anche a Melbourne sperando anche nel rientro di Sainz”.