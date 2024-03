Inter, Barella: “Non volevo simulare col Genoa, ma chiedo scusa: forse ho esagerato nella reazione”

“Bisogna fare i complimenti al Bologna, sono veramente forti. Questo è uno dei campi più difficili su cui giocare. Abbiamo messo tutto quello che avevamo e abbiamo vinto. Non sempre si può giocare benissimo. Stiamo facendo un grande percorso e siamo felici. Siamo un gruppo importante, tutti si fanno trovare pronti. C’è una sana competizione tra di noi e questo è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo. Avrei voluto segnare, ma l’importante è che la squadra vinca. Scudetto? Noi siamo sempre là e ci facciamo trovare pronti, per gli altri diventa sempre più difficile inseguire”. A dirlo è il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bologna. “Atletico? Sarà una bella partita, la Champions League è la competizione più bella e vogliamo giocarla fino in fondo. Voglio aggiungere le mie scuse per quanto successo contro il Genoa, quando sono stato accusato di simulazione. Non era mia intenzione simulare, forse ho esagerato nella reazione”.