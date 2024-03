F1 GP Arabia Saudita 2024, risultati e ordine di arrivo: Verstappen vince, Leclerc è terzo

La Formula 1 disputa il secondo appuntamento della stagione in Arabia Saudita, sul circuito di Jeddah. New entry in griglia, con il giovane Oliver Bearman a sostituire Carlos Sainz, fermo per appendicite. Nella notte araba, è Max Verstappen a vincere ancora, davanti a Sergio Perez. Primo podio stagionale per Charles Leclerc. Bearman conclude in zona punti, settimo. La gara conta due ritiri: Pierre Gasly per problemi al cambio e Lance Stroll per un contatto con il muro.

M. Verstappen S. Perez C. Leclerc O. Piastri F. Alonso G. Russell O. Bearman L. Norris L. Hamilton N. Hulkenberg A. Albon E. Ocon Y. Tsunoda L. Sargeant K. Magnussen D. Ricciardo V. Bottas Zhou G. L. Stroll DNF P. Gasly DNF