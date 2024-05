F1, classifiche piloti e costruttori a confronto oggi e un anno fa: ecco le differenze

La Formula 1 sembra avviarsi verso un cambiamento. Questo è quanto si nota dagli ultimi round andati in scena, con Ferrari e McLaren che stanno chiudendo il gap che le separa da Red Bull. In testa alla classifica piloti c’è ancora Max Verstappen, esattamente come un anno fa, ma con meno punti rispetto alla stagione 2023. All’appello manca Sergio Perez, lo scorso anno tallonatore dell’olandese e al momento solo quinto in classifica generale. Spicca poi Charles Leclerc, fresco vincitore del Gran Premio di Monaco, al momento secondo. Un anno fa, dopo otto round, il monegasco era settimo. Buona prestazione di Lando Norris, terzo dopo aver conquistato la sua prima vittoria in Formula 1. Nel 2023, nessuna McLaren compariva in top dieci. Di seguito le classifiche piloti confrontate, con la differenza che nel 2024 si sono già corse due sprint, mentre la scorsa stagione solo una:

2023

Verstappen – 195 pt Perez – 126 Alonso – 117 Hamilton – 102 Sainz – 68 Russell – 65 Leclerc – 54 Stroll – 37 Ocon – 29 Gasly – 15

2024

Verstappen – 169 pt Leclerc – 138 Norris – 113 Sainz – 108 Perez – 107 Piastri – 71 Russell – 54 Hamilton – 42 Alonso – 33 Tsunoda – 19

Anche la classifica costruttori ha subito dei cambiamenti, con Red Bull però ancora avanti. Il team di Milton Keynes rimane in testa, ma ad oggi vanta quasi cinquanta punti in meno che lo scorso anno. Nel 2023, il diretto inseguitore era il team Mercedes, seguito poi da Aston Martin. Nel 2024, Ferrari tallona la Red Bull, con McLaren in terza posizione. Crollo della Mercedes, solo quarta, mentre Aston Martin è quinta. Migliora la neonata Racing Bulls, che lo scorso anno, sotto il nome di AlphaTauri, era ultima, e oggi è sesta. Crollo invece per l’Alpine, che è passata dalla quinta alla nona posizione. Di seguito, la classifica costruttori a confronto:

2023

Red Bull 321 Mercedes 167 Aston Martin 154 Ferrari 122 Alpine 44 McLaren 17 Alfaromeo 9 Haas 8 Williams 7 AlphaTauri 2

2024