F1, AlphaTauri conferma Tsunoda e Ricciardo per il 2024

Nella notte è arrivato l’annuncio del rinnovo di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, che anche nel 2024 correranno con AlphaTauri. Durante il weekend del Gran Premio del Giappone, gara di casa di Tsunoda, il team di Faenza ha deciso di annunciare la propria lineup per la prossima stagione. Liam Lawson, che al momento sta sostituendo l’infortunato Ricciardo, ricoprirà il ruolo da terzo pilota.

Le parole di Tsunoda: “Con grande entusiasmo annuncio che proseguirò il mio percorso con la Scuderia AlphaTauri nella stagione 2024 di Formula 1. Sono impaziente di intensificare la mia collaborazione con il team e con Daniel. Naturalmente, farò del mio meglio per tutta la stagione in corso e anche in futuro, mirando a evolvermi come pilota. Ringrazio profondamente Red Bull e Honda per aver sempre creduto in me e per il loro costante sostegno. Sono davvero felice e riconoscente di poter continuare questo sodalizio”.

Anche Ricciardo commenta entusiasta la notizia: “Non vedo l’ora di guidare nuovamente al fianco di Yuki l’anno prossimo e di proseguire questa avventura con la Scuderia AlphaTauri. Vista l’evoluzione che stiamo vivendo e gli ambiziosi progetti per il futuro, è un periodo entusiasmante per noi. Stiamo costruendo qualcosa di grande ed è una sensazione fantastica. Abbiamo una lunga strada davanti, ma la direzione presa è promettente. Avanti con il 2024!”.